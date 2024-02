Was das hier einmal war, kannst du wahrscheinlich nicht sofort erkennen. Es ist das Reststück eines fast 1500 Jahre alten Eimers, ausgestellt im Stadtmuseum Bad Dürkheim.

Der Fund ist in der Abteilung Archäologie im Dachgeschoss zu sehen. Er kommt aus der Gegend von Pfeffingen bei Bad Dürkheim. Seit dem 18. Jahrhundert wurden hier immer wieder Objekte entdeckt. Daher weiß man, dass vor eineinhalb Jahrtausenden eine fränkische Adelsfamilie am Fuß des Michelsbergs lebte.

Das Metallstück eines Eimers stammt aus einem Grab. Auch in der Zeit des frühen Mittelalters hat man den Verstorbenen wichtige Teile aus ihrem Besitz mit in die Gräber gegeben. Für die Forschung bringt dieses Brauchtum wertvolle Entdeckungen mit sich. Dank solcher Fundstücke können die Archäologen ein Grab zeitlich zuordnen und sie erfahren viel darüber, wie die Menschen früherer Kulturen gelebt haben und was sie im Alltag nutzten.

Der Beschlag des Eimers stammt aus dem späten 6. Jahrhundert. Dabei spricht man von der Merowingerzeit. Das Stück ist aus Bronze und zeigt schöne Verzierungen. Ganz oben siehst du einen Klapphenkel. Am Drehpunkt ist ein schmückender Kopf angebracht. Auf abgerundeten Dreiecken am unteren Rand sind maskenhafte Gesichter zu entdecken. Die Zierde ist so aufwendig, dass man an eine Krone denken könnte. Und tatsächlich hat es solche Verwechslungen schon gegeben.

Wenn du dich fragst, wo der restliche größere Teil des Eimers geblieben ist: Er bestand aus Dauben, also aus Längshölzern, die von eisernen Bändern zusammen gehalten wurden. Allerdings verwittert Holz im Lauf der Zeit, sodass schließlich nur die Bestandteile aus Metall übrig geblieben sind.

In der Vitrine im Dachgeschoss des Stadtmuseums kannst du noch andere Fundstücke von Pfeffingen betrachten. Auch wird erklärt, dass der Eimer-Beschlag, die Reste eines Spangenhelms sowie ein Bronzebecken 1992 bei Straßenbau-Arbeiten entdeckt wurden. Damals fand man insgesamt 32 Gräber. Für Archäologen ist so ein Gräberfeld eine wahre Fundgrube.