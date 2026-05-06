Am Donnerstag, 7. Mai, bietet das Stadtmuseum Bad Dürkheim ab 18 Uhr mit dem Arbeitskreis Museumsarchiv einen Einblick in die Museumsarbeit und einen Blick hinter die Kulissen. Das Bewahren und Zugänglichmachen des kulturellen Erbes ist die ureigenste Aufgabe eines Museums. Doch dazu bedarf es der Inventarisierung und inzwischen auch der Digitalisierung der Bestände. Doch wie funktioniert das? Einblicke in aktuelle Projekte zeigen, wie spannend diese Arbeit ist und ehrenamtliches Engagement sein kann. Die Veranstaltung ist dabei laut Mitteilung eine gute Gelegenheit, die Museumsarbeit hinter verschlossenen Türen zu erleben – und mitzumachen. Bis etwa 19.30 Uhr zeigt der Arbeitskreis seine Tätigkeit, währenddessen die Mitglieder gerne Auskunft geben.