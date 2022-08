Zum zweiten Mal erst wird die Auszeichnung „Museum des Monats“ in Rheinland-Pfalz vergeben, und schon erhält jetzt für September das Bad Dürkheimer Stadtmuseum diesen vom Kulturministerium in Mainz vergebenen Preis.

Die Auszeichnung ist mit 1000 Euro dotiert und wurde zum ersten Mal überhaupt im August vergeben. Damals war die Dokumentationsstätte Regierungsbunker in Bad Neuenahr-Ahrweiler der Preisträger.

Das Ziel des Preises sei es, landesweit die Museumsarbeit kleiner und mittelgroßer Museen in den Fokus zu rücken, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Auch die „Herausforderungen der letzten beiden Jahre, mit denen sich die Museen angesichts der Corona-Pandemie konfrontiert sahen“, wird als Motivation genannt. Prämiert würden Museen, die sich mit gelungenen Ausstellungsprojekten zum Beispiel zur Orts-, Regional- oder Landesgeschichte, mit innovativen Vermittlungsideen, interessanten digitalen Angeboten, erfolgreichen Partizipationsprojekten, gelungenen Maßnahmen zur Umsetzung der Barrierefreiheit, außergewöhnlichem gesellschaftlichen Engagement, beispielhaften Projekten zum Sammlungserhalt oder zur Sammlungserschließung oder bemerkenswerten Projekten generationenübergreifenden bürgerschaftlichen Engagements hervortun. Im Falle des Bad Dürkheimer Stadtmuseums wurden konkret die vielfältige Ausstellung zu allen Epochen der Stadtgeschichte gelobt sowie die fortschreitende digitale Inventarisierung etwa zum Bestand aus der Zeit des Hambacher Festes. Übergeben wird der Preis am 6. September im Kulturzentrum Haus Catoir durch Staatssekretär Jürgen Hardeck.