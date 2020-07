Das Freinsheimer Stadtmauerfest findet nicht statt. Das hat der Verkehrsverein der Stadt am Mittwoch bekanntgegeben. Grund sind die Corona-Pandemie und ihre Folgen. Der Verein sei bemüht, ein alternatives Programm anzubieten, man wolle aber auf keinen Fall den Besucherstrom einer Großveranstaltung provozieren. Über mögliche „Ersatz“-Veranstaltungen macht der Verein noch keine Aussage. „Die Freinsheimer Gastronomie steht aber in gewohnter Weise unseren Gästen zur Verfügung“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Sie könne, „wenigstens lukullisch den Schmerz der enttäuschten Besucher etwas abfangen“.

Das Freinsheimer Stadtmauerfest findet normalerweise am dritten Juli-Wochenende statt. Gefeiert wird entlang und innerhalb der mittelalterlichen Stadtmauer. In diesem Jahr war es vom 17. bis zum 20. Juli geplant.