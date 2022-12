Der Plauderweg in Freinsheim nimmt Gestalt an. Derzeit stehen bereits innerhalb der Stadtmauer die elf anthrazit-farbenenen Wegweiser. Demnächst werden auch 25 historische Figuren aus Metall aufgestellt, die mit dem Betrachter „ins Plaudern kommen“ sollen. So wird es einen Schultheiß, eine Bäuerin oder eine Gärtnerin geben, erläutert Anja Schwarz-Düser, deren Karlsruher Planungsbüro in Zusammenarbeit mit der Stadt die neuen Wegweiser konzipiert und auch die Texte geschrieben hat. Aufgehängt werden noch Tafeln an besonders markanten Gebäuden sowie Wegmarken für den Stadtmauerrundgang. An den Parkplätzen sowie am Bahnhof kommen Willkommenstafeln hinzu. Schwarz-Düser hofft, dass bis Weihnachten alles aufgestellt ist. Laut Bürgermeister Matthias Weber wird die Beschilderung der Stadt deutlich aufgebessert, da sich auch alles in einem einheitlichen Design präsentiert. Möglich gemacht wurde das 200.000 Euro teure Projekt durch das Leader-Förderprogramm: 75 Prozent der Kosten sind durch Zuschüsse finanziert.