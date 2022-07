Freinsheim. Der TuS Altleiningen hat die Premiere des Stadtmauercups beim FV Freinsheim gewonnen. Im Finale besiegte der Fußball-Landesligist den SV Obersülzen 3:1.

„Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Die ersten drei Turniertage waren richtig gut besucht. Es kamen jeweils zwischen 120 und 150 Zuschauer. Vor allem zu den zweiten Begegnungen des Abends war viel los, weil auch die Mannschaften, die die ersten Partien bestritten haben, geblieben sind“, sagt Thomas Faßnacht, Sportliche Leiter des FVF. Ausgerechnet der Endspieltag war am schwächsten besucht. Das habe am Spiel der Zweiten Bundesliga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 gelegen.

900 Euro Preisgeld

Die Organisation klappte wie am Schnürchen. „Wir hatten jeweils zehn bis zwölf ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Manche waren an allen Tagen vor Ort“, erklärt Faßnacht. Die Rückmeldungen der Vereine seien positiv gewesen, und da auch die Sponsoren für 2023 finanzielle Unterstützung zugesagt hätten, spricht vieles für eine zweite Auflage des Turniers, bei dem 900 Euro Preisgeld ausgeschüttet wurden. Der Modus mit sechs Teams von der Landesliga bis zur B-Klasse, verteilt auf zwei Dreiergruppen, habe sich bewährt, ebenso die Spielzeit von zweimal 30 Minuten. Altleiningen startete mit einem 0:0 gegen Freinsheim II und bezwang dann den ASV Maxdorf 3:0. In der Gruppe 2 setzte sich Obersülzen mit 2:1 gegen DJK Eppstein und 2:0 gegen Freinsheim I durch. Die Freinsheimer zogen im Spiel um Platz drei gegen Maxdorf mit 0:1 den Kürzeren.