Bereits zum dritten Mal in Folge kann das Martinikonzert der Stadtkapelle auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Nicht Corona macht den Musikern diesmal einen Strich durch die Rechnung, sondern die hohen Energiepreise. Wie Hagen Hiller, Vorstand der Stadtkapelle, am Donnerstag mitteilte, seien die Energiekosten der Salierhalle immens gestiegen. Somit sei ein Konzert im gewohnten Rahmen in diesem Jahr leider nicht zu bewerkstelligen. Auf ein Konzert ihrer Stadtkapelle müssen die Dürkheimer trotzdem nicht verzichten: Es gibt in Partnerschaft mit der Sparkasse Rhein-Haardt stattdessen ein Weihnachtskonzert am Samstag, 3. Dezember, 19 Uhr, in der protestantischen Kirche Grethen. Sängerin Kathrin Presser wird einige Titel gesanglich begleiten.

Karten für zehn Euro (ermäßigt acht Euro) sind erhältlich in der Hauptstelle der Sparkasse Rhein-Haardt in der Dürkheimer Philipp-Fauth-Straße sowie im Friseursalon Angelika Jochum in Grethen. 50 Prozent der Eintrittsgelder gehen laut Hiller zugunsten der Instandhaltungskosten der Kirchenorgel.