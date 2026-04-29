Das Nachwuchsensemble „JuSt music“ der Stadtkapelle Bad Dürkheim gestaltete ein Familienkonzert mit Filmmusik, Popstücken und Mitmachangeboten für Kinder.

Die Jugend der Stadtkapelle Bad Dürkheim hat mit ihrem Ensemble „JuSt music“ ein Familienkonzert im Dürkheimer Haus gestaltet. Nach Angaben des Veranstalters fand die zweite Auflage der Veranstaltung am Sonntag statt.

Unter dem Motto „Musik & Magie“ präsentierte das Nachwuchsorchester ein Programm mit bekannten Film- und Musikstücken. Bereits beim Betreten des Saals wurde das Thema sichtbar, da viele Kinder in fantasievollen Kostümen erschienen waren.

Zum Auftakt erklang „Let it Go“ aus dem Film „Die Eiskönigin“. Es folgten weitere Titel wie die Melodie von „Bibi Blocksberg“ sowie Musik aus „Harry Potter“. Auch moderne Stücke wie „Abracadabra“ von Lady Gaga gehörten zum Repertoire.

Ein weiterer Programmpunkt war der Auftritt der jüngsten Formation der Stadtkapelle. Die „Klangbande“ präsentierte eine Klanggeschichte und bezog das Publikum in das musikalische Geschehen ein.

Nach dem Konzert konnten die Besucher an verschiedenen Mitmachstationen aktiv werden. Kinder bastelten Zauberstäbe, probierten einfache Zaubertricks aus und testeten Instrumente. Außerdem gab es die Möglichkeit, Erinnerungsfotos mit passenden Requisiten zu machen.

Die Stadtkapelle zog eine positive Bilanz der Veranstaltung. „Wir sind stolz auf unseren musikalischen Nachwuchs, es hat wirklich Freude gemacht, ihnen zuzuhören“, sagte Vorstandsmitglied Lena Kalbfuss laut Mitteilung. Zugleich zeigte sie sich erfreut über die Resonanz: Das Familienkonzert sei sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen gut angekommen.