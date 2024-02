Tolle Showeinlagen, Auszeichnungen für verdiente Musiker und eine üppige Preisverlosung: Mit einer rauschenden Ballnacht im Kurhaus hat die Stadtkapelle Bad Dürkheim am Samstag ihr 60. Jubiläum gefeiert.

Vereinsvorsitzender Hagen Hiller erinnerte an die Anfänge des Ensembles in der ehemaligen Wirtsstube Sander: Dort gründeten 1964 sechs Blasmusiker die Stadtkapelle. Bad Dürkheim habe damals rund 17.500 Einwohner gezählt und der Wurstmarkt-Schoppen 1,50 Mark gekostet. 60 Jahre später und bei etwa 18.800 Einwohnern sei der „Einser“ bei 8,50 Euro zu verorten.

Mit Richard Strauss’ Intro zu „Zarathustra“ feierte sich die 60 Jahre junge Formation dann selbst und eröffnete ihren Jubiläumsball mit dem Auftritt von Kathrin Presser. Die Sängerin begeisterte temperamentvoll und stimmgewaltig unter anderem mit Welthits wie „Skyfall“ und „Rollin’ in the Deep“. Dass die Stadtkapelle in sechs Jahrzehnten zu einer Institution im Kulturleben der Kurstadt geworden ist, würdigte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU). Sie dankte den 35 aktiven Musikern für ihren Auftritt beim Neujahrsempfang der Stadt. Als Meilensteine der Vereinsgeschichte nannte sie die eigenfinanzierte Renovierung des Musikkellers unterhalb der Pestalozzischule, die Neugründung der Jugendensembles „JuSt Music“ 2021 und die Tatsache, dass mit Dirigent Julian Leopold ein musikalischer Leiter aus den eigenen Reihen stamme.

Fulminanter Augenschmaus

Zwischen den Tanzrunden der Vario Showband waren die Rockin’ Wormel aus Worms ein fulminanter Augenschmaus: Die Showformation 1 mit Tim Huber, Lara Armauer, Christian Langer und Selina Pietzko war ehemaliger Jugend-Weltmeister und ist zweifacher deutscher Vizemeister sowie Gewinner des Großen Preises von Deutschland. Die fantastischen Vier zeigten ihre Siegerkür, einen Hochzeitstanz, und ein akrobatisches Medley im Stil von „High School Musical“.

Vorsitzender Hagen Hiller (links) ehrt langjährige Mitglieder. Foto: Bik

Das fünfköpfige Organisationsteam hatte in der regionalen Geschäftswelt erfolgreich nach Sponsoren für die Ballnacht gesucht. Aufgrund der Vielzahl der Preise konnten die Veranstalter 33 Gewinnpakete im Gesamtwert von rund 20.000 Euro schnüren. Bei der Auslosung spielten die Dürkheimer Weinprinzessin Denise Stripf und die Pfälzische Weinkönigin Charlotte Weihl Glücksfeen. Altbürgermeister und Stadtkapelle-Ehrenmitglied Wolfgang Lutz stellte sicher, dass dabei alles mit rechten Dingen zuging. Passend zum 60. „Geburtstag“ gewannen zusätzlich alle Lose mit der Endziffer 60 einen Wurstmarkt-Bären, großzügig bestückt mit Gutscheinen der Beschicker.

Als nächste Höhepunkte im Jubiläumsjahr feiert die Stadtkapelle das Sommergefühl Open-Air am 27. und 28. Juli im Weingut Karst und am 10. November ihr traditionelles Martini-Konzert in der Salierhalle.

Die Geehrten

50 Jahre: Klaus Haass, Thomas

Kalbfuß, Helmut Krack, Gerhard Leopold, Helmut Leopold, Rudolf Riedle, Stefan Riedle, Jochen Rinck

30 Jahre: Hagen Hiller

10 Jahre: Martin Banholzer