Früh blüht diese Mandel in der Stadtgärtnerei Bad Dürkheim. Das Besondere: Das Bäumchen haben die Dürkheimer mit Unterstützung des Experten Philipp Eisenbarth selbst veredelt. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, heimische Mandeln, die es nicht zu kaufen gibt, selbst zu vermehren“, erklärt Patrizia Ziegler, Leiterin der Stadtgärtnerei. Dazu zählen zum Beispiel die Dürkheimer Krachmandel, die Dürkheimer Prachtmandel oder die Ungsteiner Süßmandel. Das Bild zeigt die Blüte einer Keilmandel.

Auch Bäume für die Mandelterrasse

„Bisher haben wir auf diese Weise 2021 und 2022 insgesamt knapp 130 Bäumchen gezogen. Dafür schneiden wir jedes Jahr im Januar die Edelreiser der jeweiligen Mandelsorte und pfropfen diese im März auf die dafür vorgesehene Mandelunterlage. Wenn alles gut geht, kann das Bäumchen, 1,5 Jahre später im Herbst ausgepflanzt werden“, erklärt Ziegler. Auch die Bäumchen für die Mandelterrasse unterhalb der Michaeliskapelle sind in der Stadtgärtnerei gezogen worden. „Somit haben wir immer wieder nachwachsendes Pflanzgut für unsere Mandelpfade und Alleen in der Stadt und in der Flur“, ergänzt Ziegler.