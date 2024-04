Zwei Wochen noch müssen sich Feierfreudige gedulden, dann geht es los: Das Bad Dürkheimer Stadtfest vom 8. bis 12. Mai verspricht wieder ein buntes Kulturprogramm, mehr als 20 Konzerte im Herzen der Kurstadt, ein Entenrennen und kulinarische Genussmomente. Und zwei Gesangstalente von The Voice Kids werden am letzten Stadtfesttag die Schlossplatz-Bühne erobern.

Für das leibliche Wohl sorgen die örtlichen Wein- und Gastronomiebetriebe. Die Stände sind ab dem 9. Mai ab 11 Uhr geöffnet. Tags zuvor, am Eröffnungstag, werden Hungrige ab etwa 15 Uhr versorgt. Wenig später, um 18 Uhr, wird Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) auf dem Schlossplatz gemeinsam mit der Bad Dürkheimer Weinprinzessin Denise Stripf das Fest eröffnen. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit allen Gästen fünf Tage lang das vielfältige kulturelle Angebot zu genießen und die Schönheit unserer Stadt zu feiern“, teilt Bauernschmitt mit. Begleitet wird die Eröffnung vom Streichensemble der Musikschule Bad Dürkheim. Ab 19.30 Uhr werden dann die Anonymen Giddarischde dem Publikum einheizen. Zeitgleich wird es auch auf dem Stadtplatz musikalisch: The Jokers Band belebt den Platz mit Rock und Pop Klassikern.

Werkstattfest an Christi Himmelfahrt

Kunterbunt werden dürfte es am Donnerstag beim Werkstattfest der Offenen Kreativ-Werkstatt im Innenhof des Kulturzentrums Haus Catoir. Dort dürfen sich große wie kleine Besucher von 11 bis 14 Uhr künstlerisch austoben. Wenig später, ab 14.30 Uhr, startet dann das Entenrennen an der Isenach (Ecke Gerberstraße). Die Sieger werden um 15 Uhr auf dem Schlossplatz gekürt. Wer eine Ente ins Rennen schicken möchte, kann diese bei der Tourist-Information, im Stadtmuseum, bei ausgewählten Einzelhändlern sowie unter www.bad-duerkheim.de/entenrennen erwerben. Laut Stadt sind 1608 Enten am Start.

Ordentlich auf die Ohren gibt es bei den musikalischen Darbietungen. Auf dem Schlossplatz spielt ab 13.30 Uhr die Jugendstadtkapelle, ab 15.30 Uhr die Blue Light Big Band und ab 19.30 Uhr die Mundartband Geld et Nelt. Für Stimmung auf dem Stadtplatz sorgen ab 11.30 Uhr die Rockband Pumah, ab 14.30 Uhr A Better Rehearsal, JAJL und Pop Factory Vocals der Dürkheimer Musikschule Pop Factory sowie ab 19 Uhr die Pogo-Folk-Band Nobody Knows.

Ein etwas ruhigeres Musikprogramm kündigen die Veranstalter für Freitag an –und einen neuen Konzertort: die Ludwigskirche am Ludwigsplatz, wo der Gospelchor Voices@Heaven um 18 Uhr seine Stimmgewalt unter Beweis stellt. Die Bühne auf dem Schlossplatz übernehmen ab 19.30 Uhr Rokko Rubin und die Schlagerjuwelen, während Jens Huthoff und Band ab 20 Uhr auf dem Stadt Rock und Pop spielen. Bereits am Nachmittag lädt das Kulturzentrum Haus Catoir zum Kindertheater ein: Um 15 und 17 Uhr tritt Achim Sonntag mit dem Stück „Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ auf.

Angebot für die Jüngsten

Auch am Samstag bietet das Haus Catoir Programm für die Jüngsten: Besucher ab vier Jahren sind hier zum Kinderkonzert „Mondgeflüster“ von Mélange à Deux mit Leni Bohrmann um 15 und 17 Uhr eingeladen. Blasmusikfreunde kommen ab 15 Uhr auf dem Schlossplatz auf ihre Kosten, wo die Winzerkapelle Harmonie Leiwen aufspielt. Es folgen um 17 Uhr die Zentralkapelle Berlin und um 20.30 Uhr die Folkband Randale und Liebe. Auf dem Stadtplatz heizen die Rockbands der Musikschule Bad Dürkheim ein: MFE und The Rockplanet können ab 14.30 Uhr bejubelt werden. Um 19.30 Uhr startet die Mundart-Band Woifeschdkänisch durch.

Der Stadtfestsonntag beginnt mit dem evangelischen Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Schlossplatz. Den Ausklang des Festes gestalten danach die Lehrerband der Musikschule JazzWeCan und um 16.30 Uhr die Jazz-Pop-Band LateLounge. Zwei besondere Gäste haben sich zudem angekündigt: Luis und Mathis, bekannt aus der TV-Show The Voice Kids, werden auf dem Schlossplatz ihr Talent unter Beweis stellen.

Die integrative Band der Lebenshilfe Neustadt Puzzle Band wird das Programm auf dem Stadtplatz um 13 Uhr eröffnen, bevor um 16.30 Uhr die Stadtkapelle Bad Dürkheim die ganze Bandbreite eines modernen Blasorchesters präsentiert. Derweil locken die Einzelhändler in der Innenstadt mit von 13 bis 18 Uhr geöffneten Läden. Bereits ab 11 Uhr beginnt der 13. Bad Dürkheimer Museumstag im Stadtmuseum. „Von Schmieden, Spinnen und anderem ,Hand-Werk’“, lautet das Motto am Mitmachtag für Groß und Klein im Museum und im Innenhof des Kulturzentrums Haus Catoir. Dort zeigen Handwerker mit im Museum ausgestellten Werkzeugen, wie früher gearbeitet wurde.

Im Netz

www.duerkheimer-stadtfest.de oder www.facebook.com/badduerkheim.