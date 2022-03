Vom 25. bis zum 29. Mai steht das Stadtfest im Dürkheimer Veranstaltungskalender. In den vergangenen beiden Jahren fiel es wegen der Corona-Pandemie aus. 2022 soll endlich wieder gefeiert werden. Wie genau, ist allerdings noch offen.

Die Stadtverwaltung hat zwei Szenarien durchgespielt, wie Ende Mai gefeiert werden kann – abhängig von der Infektionslage und den Vorgaben der Landesregierung. Wie Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) auf Anfrage sagte, hänge die Planung davon ab, ob Zugangsbeschränkungen und Einlasskontrollen – etwa wegen Umsetzung der 3G-Regel – Ende Mai erforderlich sind.

„Läden müssen erreichbar sein“

Für diesen Fall bereitet sich die Stadt auf eine abgespeckte Stadfest-Variante vor: Gefeiert würde dann auf dem Schlossplatz, möglicherweise mit einer kleinen Erweiterung Richtung Innenstadt am Ende der Weinstraße Nord. Dieser Bereich sei gut abzugrenzen, Zugangskontrollen seien bei dieser Variante umsetzbar. Das habe sich vergangenes Jahr beim Winzerdorf gezeigt, das als kleines Trostpflaster für den erneut abgesagten Wurstmarkt auf dem Schlossplatz gefeiert wurde. Bei dieser Variante würde es nur eine Bühne geben, sagt Glogger. Den Stadtplatz abzusperren, um den Zugang kontrollieren und begrenzen zu können, sei nicht möglich. „Die Geschäfte müssen ja erreichbar sein“, erklärt der zuständige Beigeordnete Karl Brust (SPD).

Hoffen auf ein Stadtfest wie vor der Pandemie

Lieber wäre sowohl Glogger als auch Brust die zweite Variante: ein Stadtfest wie vor der Pandemie, ohne 3G-Regeln und Zugangsbeschränkungen. Das aber hänge von den Vorgaben aus Mainz ab. „Wenn nichts passiert, sind die Corona-Beschränkungen am 3. April weg“, sagt Glogger. Bislang deuteten die Signale, die er aus Mainz bekommen habe, darauf hin, dass keine weiteren Einschränkungen geplant sind. „Das kann sich natürlich ändern, wenn die Inzidenzen weiter steigen“, so Glogger. Dass die Zahl der Neuinfektionen hoch sei, merke man derzeit auch in der Stadtverwaltung.

Wie geht es jetzt weiter? Mindestens drei Wochen Vorbereitungszeit brauche man für das Stadtfest, so der Bürgermeister. Ende April tagt noch einmal der Festausschuss. Das wäre der späteste Termin, an dem noch umgesteuert werden könnte – in die eine oder ander Richtung.