Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Corona-Pandemie wird über Christi Himmelfahrt in Bad Dürkheim wieder Stadtfest gefeiert. Dabei bietet das Programm – ob beabsichtigt oder nicht – viel Altbewährtes. Doch es gibt auch Neuerungen abseits von Schorle, Live-Musik und Entenrennen.

„Wir feiern ein Stadtfest, wie wir es früher immer gemacht haben“, sagte Dürkheims Beigeordneter Karl Brust (SPD) am Mittwochabend im Dürkheimer Wurstmarkt- und Festausschuss. Fest-Organisator Marcus Brill versprach ein Programm „so wie wir es kennen“. Dass das Fest in diesem Jahr stattfinden würde, war zwar schon länger klar: Allerdings hatte sich die Stadt die Option offen gelassen, eine abgespeckte Variante auf dem Schlossplatz zu feiern, um mögliche Corona-Auflagen wie Zugangsbeschränkungen oder die 3G-Regel umsetzen zu können. Da gesetzliche Einschränkungen für Großveranstaltungen ausblieben, wird vom 25. bis 29. Mai in gewohnter Form gefeiert. Insgesamt 17 Bands stehen auf den Bühnen auf dem Schlossplatz und dem Stadtplatz, um die Besucher zu unterhalten.

Erst Glogger, dann die „Anonyme“

Eröffnet wird das Stadtfest am Mittwochabend, 25. Mai, um 19 Uhr auf dem Stadtplatz durch die traditionelle Ansprache von Bürgermeister Glogger (SPD) und der Bad Dürkheimer Weinprinzessin Lea Baßler. Danach übernehmen „Die anonyme Giddarischde“ die Bühne. Auf dem Schlossplatz spielt ab 19.30 Uhr die „C3entral Hausband“. An Christi Himmelfahrt, 26. Mai, können Kinder beim Werkstattfest der Offenen Kreativ-Werkstatt im Innenhof des Kulturzentrums Haus Catoir von 13 bis 17 Uhr ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Ein besonderer Höhepunkt wird wieder das Entenwettschwimmen auf der Isenach sein. In diesem Jahr findet es bereits zum 18. Mal statt. Der Startschuss fällt um 14.30 Uhr. Jeder, der sich beteiligen möchte, kann bei der Tourist Information, im Stadtmuseum oder online unter www.bad-duerkheim.de/entenrennen eine der 1600 teilnahmeberechtigten Enten kaufen. Die Siegerehrung findet nach Abschluss des Rennens auf dem Schlossplatz statt.

Die Enten gehen an Himmelfahrt an den Start. Foto: Franck

Am Freitag und am Samstag gibt es viel Musik, unter anderem mit bekannten Größen wie Jens Huthoff und Band (Freitag, 19.30 Uhr, Stadtplatz) oder Brass Machine (Samstag, 19.30 Uhr, Stadtplatz). Zum ersten Mal dabei sind The Jokers aus München, die bei ihrer Premiere auf dem Schlossplatz am Samstag ab 20 Uhr laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung große Hits zwischen Rock und Pop sowie Oktoberfest-Klassiker spielen.

Wie jedes Jahr zum Stadtfest laden am verkaufsoffenen Sonntag die Einzelhändler von 13 bis 18 Uhr zum Bummeln und Einkaufen in die Innenstadt ein.

Fahrrad-Aktionstag am Sonntag

Doch neben vielem Bekannten gibt es auch Neues: Auf Initiative des Klimabeirats findet am Stadtfest-Sonntag in diesem Jahr ein Fahrrad-Aktionstag statt. Von 10 bis 18 Uhr werden gemischte Themen rund ums Rad angeboten: Geplant sind unter anderem Informationsstände, die Möglichkeit zur Fahrradcodierung sowie eine Fahrradversteigerung. Auch eine Fahrradwaschanlage steht bereit. Begleitet wird das Fest in diesem Jahr von den Internationalen Mosaiktagen. Vom 25. bis 29. Mai steht die Burgkirche in der Leiningerstraße ganz im Zeichen der Mosaikkunst.

In der Burgkirche gibt es Mosaike zu sehen. Foto: Verein/frei

Gemeinsam mit dem Kunstverein Bad Dürkheim präsentiert die Domo (Deutsche Organisation für Mosaikkunst) die international jurierte Ausstellung „Die Ordnung und das Chaos – Kultur und Muster aus der zeitgenössischen Sicht“.

Neben einem Gemeinschaftskunstwerk, Vorträgen und einer Ausstellung gibt es laut Stadtverwaltung ein umfangreiches Begleitprogramm.

Bürgermeister Glogger sprach von einem echten Kraftakt, das Stadtfest nach zwei Jahren Pause relativ kurzfristig wieder auf die Beine zu stellen.

Noch Fragen?

Weitere Informationen rund um das Stadtfest können über die Internetseite www.duerkheimerstadtfest.de und die Facebook-Seite der Stadt aufgerufen werden