Regenschirme und warme Jacken liegen beim Stadtfest groß im Trend. Trotzdem ist die Stimmung unter den Beschickern gut. Die Leute feiern trotzdem – aber nicht zu lange.

Feucht, fröhlich und kalt: Das Wetter beim Stadtfest präsentiert sich bislang wie eine gute Schorle, scherzt Marcus Brill angesprochen auf eine Zwischenbilanz. Der Fachbereichsleiter Kultur und Tourismus ist besonders stolz auf die Entwicklung des Festes im vergangenen Jahrzehnt: „Trotz des schlechten Wetters kommen viele Besucher und die Stimmung ist gut. Das spricht für die Veranstaltung.“ Der viele Regen der vergangenen Tage habe auch etwas Gutes bewirkt: Beim Entenrennen auf der Isenach gab es einen neuen Streckenrekord.

Für die Tontechniker bedeuteten die aufgespannten Regenschirme der Gäste, die teils bei Regenschauern den Auftritt der „Anonyme Giddarischde“ am Mittwoch auf dem Schlossplatz erlebten, eine gewisse Herausforderung. „Wir hatten die Werte gemessen, als der Platz noch leer war. Mit Besuchern, Schirmen und Regen wurde der Schall geschluckt, da haben wir nachgesteuert“, erklärt Brill. Manche hatten die anfangs geringe Lautstärke der Kult-Band auf dem Platz kritisiert.

Lob für Musik

Über die Musikauswahl äußert sich Winzer Jochen Schmitt positiv. „Die Bands bringen meist eigenes Publikum mit auf den Platz“, erzählt Schmitt, dessen drei Söhne den Stand des Weinguts auf dem Schlossplatz betreiben. Angesichts des schlechten Wetters müsse man sich bei den Bad Dürkheimern bedanken, die trotzdem voller Energie und guter Stimmung zum Stadtfest kommen, um dort zu feiern, betont er. Der„kleine Wurstmarkt“ sei insbesondere für die Dürkheimer und die Gäste aus der näheren Umgebung eine gute Gelegenheit, um sich zu treffen. Immerhin habe es die vergangenen Tage auch einige lichte Augenblicke gegeben. „Und mit Überdachungen sind wir ja gut ausgerüstet“, fügt er hinzu. Trotz der kühlen Witterung werde nach wie vor zur Riesling-Schorle gegriffen. Ansonsten schenke man auch viel Blanc de Noir aus.

Philipp Wegner, der das Weingut gemeinsam mit seinem Vater leitet und dessen Zelt auf dem Schlossplatz steht, zieht ein gemischtes Zwischenfazit: „Der Donnerstag war besser als gedacht. Die Leute sind beim Schauer nicht nach Hause, sondern haben sich im Zelt zusammengequetscht und weitergefeiert. Bei gutem Wetter könnte der Umsatz aber 30 Prozent höher sein“, schätzt er. Auffällig sei, dass immer mehr alkoholfreier Wein getrunken wird – auch als Schorle: „Der schmeckt einfach mehr nach Wein und ist nicht so süß wie eine Saftschorle.“

Geschäft im Außenbereich verhagelt

Andreas Hanke, der auf dem Schlossplatz den Ausschank für das Weingut Hauer übernimmt, ist angesichts des Wetters mit der Besucherzahl zufrieden. „Ich hatte mit weniger gerechnet“, sagt er. Das Wetter verhagelte aber den ansässigen Gastronomen zumindest im Außenbereich teils das Geschäft. Am Donnerstag habe man die Tische noch aufgeschlossen. „Heute nicht“, sagt Jens Schaefer vom Pinot & Co am Freitag. Auch in der Weinbar sei es recht ruhig, so Schaefer.

Man mache das Beste aus dem Wetter, sagt Stefanie Riedle. Sie gehört zur Stadtkapelle, die das Zelt des Weinguts Hensel bewirtet. Für die Zeltbetreiber bedeute der Regen vor allem häufigeres Abwischen der Tische, sagt Harald Karst vom Schönfelder Hof. Er öffnet sein Zelt, das wie das des Weinguts Hensel auf dem Stadtplatz steht, schon am Morgen. Am Freitag ist er mit der Resonanz zufrieden. Um 11 Uhr seien bereits die ersten Gruppen vor Ort gewesen. „Und seitdem ist ständig Betrieb.“

Zum zweiten Mal schenken die Familien von Udo Bischoff und Michael Pelzer „Düka“-Kaffee auf dem Stadtfest aus. Bischoff bedauert, dass die Besucher in diesem Jahr keinen lauen Sommerabend genießen können: „Sobald die Musik aus ist, ist es schnell leer. Es ist dann einfach zu kalt, um sich länger aufzuhalten.“ Am Stand sei Espresso-Martini der große Renner, insbesondere ab 19 Uhr, verrät Bischoff. „Dieses Trend-Getränk ist schon beim Wurstmarkt im vergangenen Jahr gut angekommen, da wollten wir es beim Stadtfest unbedingt auch anbieten.“ Bis zum Abend würden alle anderen Kaffee-Spezialitäten gut verkauft. Deshalb könne man sich über den Zulauf nicht beschweren. „Wir haben in diesem Jahr auch eine Markise“, so Bischoff. Diese sei eigentlich als Sonnenschutz gedacht. „Jetzt stellen sich die Gäste gerne unter, um sich vor dem Regen zu schützen.“

Die Hoffnung für das Wochenende ruht bei allen auf besserem Wetter. Und darauf, dass noch ein sonniges Stadtfest-Feeling aufkommt beim Feiern mit Musik. „Das ist bisher untergegangen“, findet Harald Karst. Marcus Brill sah am Freitag Licht am Ende des Tunnels: „Vielleicht findet ja noch der ein oder andere Besucher den Weg in die Kurstadt, der bislang dem Regen aus dem Weg gehen wollte. Schließlich endet das Stadtfest am Sonntag schon wieder.“