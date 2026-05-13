Bad Dürkheim verwandelt sich vom 13. bis 17. Mai wieder in eine Feierhochburg – mit Winzern, regionalen Bands und Theater für die Kleinsten gibt’s Theater.

Rund um Christi Himmelfahrt wird in Bad Dürkheim traditionell die Partyfahne gehisst, denn das Stadtfest lädt in der Innenstadt zum Feiern und Verweilen ein. Dabei dürfen sich die Besucher vom 13. bis 17. Mai wieder auf ein abwechslungsreiches Programm freuen, das viele lieb gewonnene Veranstaltungen beinhaltet.

Los geht das Partytreiben am 13. Mai: Ab 17 Uhr öffnet die Gastronomie, ab 18 Uhr gibt es Musik und die offizielle Eröffnung findet um 19 Uhr auf dem Schlossplatz statt.

Für das leibliche Wohl ist sowohl auf dem Stadt- als auch dem Schlossplatz, wo wieder jeweils eine Bühne aufgebaut wird, bestens gesorgt. Ab dem 14. Mai dürfen die Winzer und Gastronomen ab 11 Uhr mit dem Verkauf starten. Die Öffnungszeiten bestimmt laut Stadt allerdings jeder Standbetreiber selbst, jedoch gilt: Ab 16 Uhr müssen alle Stände geöffnet sein.

Doch nicht nur Musik aller Stilrichtungen sorgt an den Festtagen für gute Laune, auf die kleinen Stadtfestbesucher warten zwei unterhaltsame Kindertheaterstücke, kreativer Bastelspaß beim Werkstattfest sowie spannende Einblicke beim Museums-Mitmachtag. Das traditionelle Entenwettschwimmen an Christi Himmelfahrt auf der Isenach darf natürlich auch nicht fehlen.

Ein fester Bestandteil des Stadtfests ist ebenfalls der verkaufsoffene Sonntag. Am 17. Mai laden die Dürkheimer Einzelhändler von 13 bis 18 Uhr zum gemütlichen Bummeln und entspannten Einkaufserlebnis ein.