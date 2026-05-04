In Bad Dürkheim kommt es rund um das Stadtfest zu zahlreichen Sperrungen. Zwischen Freitag, 8. Mai, und Donnerstag, 21. Mai, sind Schlossplatz, Stadtplatz und angrenzende Straßen in mehreren Phasen nur eingeschränkt befahrbar.

Der Aufbau beginnt gestaffelt: Am Schlossplatz von Freitag, 8. Mai, bis Dienstag, 12. Mai, am Stadtplatz von Samstag, 9. Mai, bis Dienstag, 12. Mai. Die Veranstaltung selbst läuft von Mittwoch, 13. Mai, bis Sonntag, 17. Mai. Im Anschluss werden die Flächen von Montag, 18. Mai, bis Donnerstag, 21. Mai, abgebaut.

Während der Sperrungen sind die betroffenen Bereiche für den allgemeinen Verkehr teilweise oder vollständig nicht passierbar. Umleitungen und verkehrsrechtliche Maßnahmen sind vor Ort ausgeschildert. Die Eichstraße bleibt am Donnerstag, 14. Mai, wegen des Entenrennens ab 13.30 Uhr für voraussichtlich rund eine Stunde für den motorisierten Verkehr voll gesperrt.