Mit 18 Bands und Entenrennen: Bad Dürkheim feiert Stadtfest vom 17. bis zum 21. Mai. Auf den beiden Bühnen am Stadtplatz und am Schlossplatz wird an allen fünf Tagen Livemusik geboten. Für das leibliche Wohl sorgen dabei Dürkheimer Weinbau- und Gastronomiebetriebe.

„Unser Stadtfest bringt Menschen zusammen, schafft Gemeinschaftsgefühl und belebt unsere Stadt. Ich bin stolz darauf, dass wir auch in diesem Jahr wieder ein tolles Programm für alle Besucherinnen und Besucher auf die Beine gestellt haben“, sagt Bürgermeister Christoph Glogger (SPD).

Eröffnet wird das Fest am Mittwochabend, 17. Mai, 18 Uhr, auf dem Stadtplatz mit der Ansprache von Bürgermeister Glogger und der Dürkheimer Weinprinzessin Karolin Ott. Danach heizen „Woifeschdkänisch“ den Zuhörenden ein. Ab 21.30 Uhr spielen „Die anonyme Giddarischde ohne Edsel aber dafür mit Gastsänger Monji“. Der Sänger Edsel fällt für einige Konzerte aus. Monji von der Band Woifeschdkänisch springt daher als Gastsänger ein. Auf dem Schlossplatz sorgt die „C3ntral Hausband“ für Stimmung.

Die Anonyme Giddarischde spielen beim Stadtfest. Foto: Franck Für kühle Getränke ist gesorgt. Foto: Franck Spaß für Groß und Klein: das Entenrennen. Foto: Franck Gefeiert wird bis in die Abendstunden. Foto: Franck Der Nachschub kommt. Foto: Franck Am Sonntag haben wieder die Geschäfte offen. Foto: Dell Foto 1 von 6

An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 18. Mai, sind Kinder von 11 bis 17 Uhr eingeladen, beim Werkstattfest der Offenen Kreativwerkstatt im Innenhof des Kulturzentrums Haus Catoir ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Den traditionellen Blues-Frühschoppen ab 11.30 Uhr auf dem Stadtplatz gestaltet auch in diesem Jahr wieder die Neustadter Band „Time Out“. „Classics“ erklingen ab 13 Uhr beim Auftritt von „Blue Light Big Band“ auf dem Schlossplatz und ab 14.30 Uhr laden die „Good Times“ mit Oldies und Evergreens zum Mittanzen auf den Stadtplatz ein.

Entenschwimmen in der Isenach

Ein Höhepunkt wird wieder das Entenwettschwimmen um 14.30 Uhr auf der Isenach sein. Es findet in diesem Jahr bereits zum 19. Mal statt. Wer mitmachen möchte, kann sich bei der Tourist-Information, im Stadtmuseum, bei Einzelhändlern oder online unter www.bad-duerkheim.de/entenrennen eine der 1608 teilnahmeberechtigten Enten sichern. Die Siegerehrung findet im Anschluss an das Rennen auf dem Schlossplatz statt.

Mit handgemachter Rockmusik lädt „XXTRA“ ab 17.30 Uhr auf den Stadtplatz ein und ab 18.30 Uhr lassen „Rokko Rubin und die Schlagerjuwelen“ auf dem Stadtplatz die 1960er- und 1970er-Jahre wiederaufleben.

„Neinhorn“ im Haus Catoir

Am Stadtfest-Freitag, 19. Mai, zieht das Kindertheater: „Fiona und das Meerwunder“ die Stadtfestbesucher ab 4 Jahren um 16 Uhr im Kulturzentrum Haus Catoir in seinen Bann. Ab 19 Uhr spielt „REVOC“. Für einen Abend zwischen Rock, Pop und Classics sorgt die 11-köpfigen Band „Brass Machine“ ab 19.30 Uhr auf dem Schlossplatz.

Am Samstag, 20. Mai, spielen ab 14 Uhr die Rockbands der Musikschule auf dem Stadtplatz. Um 15 Uhr wird das Kindertheater „Das Neinhorn“ im Kulturzentrum Haus Catoir aufgeführt. Die Ensembles der Musikschule spielen ab 15.30 Uhr auf dem Schlossplatz.

Beim Abendprogramm ab 19.30 Uhr spielen „From da Soul“ auf dem Stadtplatz und „UML“ auf dem Schlossplatz.

Der evangelische Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Schlossplatz ist der Auftakt zum Abschlusstag des Stadtfestes am 21. Mai. Anschließend spielt der Posaunenchor der Kirchengemeinde.

Verkaufsoffener Sonntag

„Acoustic Colour“ eröffnet ab 11.30 Uhr das Musikprogramm auf dem Stadtplatz. Auf dem Schlossplatz spielt ab 12.30 Uhr die Band „Haardtgroove“. Im Anschluss folgt der Auftritt der Musikschul-Lehrerband „Jazz we can“ ab 16 Uhr. Während ab 16.30 Uhr die „Stadtkapelle Bad Dürkheim“ die ganze Bandbreite eines modernen Blasorchesters präsentiert.

Wie jedes Jahr zum Stadtfest laden die Einzelhändler am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein, in der Innenstadt zu bummeln und einzukaufen.

Informationen rund um das Stadtfest können über die Internetseite www.duerkheimer-stadtfest.de abgerufen werden.