Auf dem Stadtplatz geht es zeitgleich ebenfalls musikalisch hoch her, denn „The Jokers Band“ lässt ihre Mischung aus Rock- und Pop-Klassikerklängen über den Platz schallen. Am Feiertag, 9. Mai, startet das Musikprogramm bereits mittags. Auf dem Schlossplatz spielt ab 13.30 Uhr die Jugendstadtkapelle, bevor um 15.30 Uhr die Jazz- und Blues-geprägte „Blue Light Big Band“ übernimmt. Den Abschluss gestaltet ab 19.30 Uhr die Mundartband „Geld et Nelt“.

Auf dem Stadtplatz steht ab 11.30 Uhr die Rockband „Pumah“ auf der Bühne. Um 14.30 Uhr heizen gleich drei Bands der Bad Dürkheimer Musikschule Pop Factory den Festbesuchern ein: „A Better Rehearsal“, „JAJL“ und „Pop Factory Vocals“. Ab 19 Uhr spielt die Pogo-Folk-Band „Nobody Knows“.

Am Freitag, 10. Mai, gibt es eine besondere Premiere. Neu dabei als Konzertort beim Stadtfest: die Ludwigskirche am Ludwigsplatz. Hier präsentiert der Gospelchor „Voices@Heaven“ um 18 Uhr seine ganze Stimmgewalt in einem stimmungsvollen Ambiente. Auf dem Schlossplatz sorgen ab 19.30 Uhr „Rokko Rubin und die Schlagerjuwelen“ für tanzende und singende Gästemengen. Rock- und Pop-Flair bringen ab 20 Uhr „Jens Huthoff und Band“ auf den Stadtplatz.

Der Festsamstag, 11. Mai, bietet jede Menge musikalische Vielfalt. Diese startet um 15 Uhr auf dem Schlossplatz mit Blasmusik der Winzerkapelle „Harmonie Leiwen“. Um 17 Uhr folgen zuerst die „Zentralkapelle Berlin“ und um 20.30 Uhr dann die Folkband „Randale und Liebe“. Auf dem Stadtplatz werden die Rockbands der Musikschule Bad Dürkheim ihr Können unter Beweis stellen. Die jungen Talente von „MFE“ und „The Rockplanet“ stehen ab 14.30 Uhr auf der Bühne. Die Mundart- und Pop-Rock-Band „Woifeschdkänisch“ spielt ab 19.30 Uhr.

Zum Abschluss am Sonntag, 12. Mai, spielt um 11.30 Uhr auf dem Schlossplatz die Lehrerband der Musikschule „JazzWeCan“, um 16.30 Uhr dann die Jazz-Pop-Band „LateLounge“. Luis und Mathis, bekannt aus der TV-Sendung „The Voice Kids“, treten um 15.30 Uhr auf. Auf dem Stadtplatz spielt um 13 Uhr die „Puzzle Band“, die integrative Band der Lebenshilfe Neustadt, und um 16.30 Uhr macht die „Stadtkapelle Bad Dürkheim“ den Abschluss.