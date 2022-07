Auf ein „sehr erfreuliches Stadtfest“ hat Beigeordneter Karl Brust (SPD) im Dürkheimer Festausschuss am Mittwoch zurückgeblickt. Das Fest auf Stadt- und Schlossplatz war im Mai erstmals nach der Pandemie wieder gefeiert worden.

Die Herausforderungen seien gemeistert worden, sagte Marcus Brill, der bei der Dürkheimer Verwaltung für die Feste verantwortlich ist. Dabei bezog er sich auf das Problem, neue Gastronomen finden zu müssen, weil einige abgesprungen waren. Auch die Erfüllung der Sicherheitsauflagen sei eine Herausforderung gewesen. Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) verwies auf die Schwierigkeiten bei der Planung, die die Pandemie zusätzlich verursacht hat. Wegen Corona sei parallel mit einer 3-G-Variante des Fests geplant worden, erklärte der Bürgermeister.

Schwieriges Thema: Zeltverleih finden

Besonderes Augenmerk legten die Verantwortlichen auf das Thema Zelte. Es sei in diesem Jahr schwierig gewesen, an diese zu kommen. Dabei war es unter anderem ein Problem, dass viele Verleiher ihre Produkte an Testzentrum-Betreiber vermietet hatten. CDU-Ausschussmitglied und Stadtfest-Winzer Rolf Bart sagte, für die gewünschten Zelte habe es letztlich nur einen Anbieter gegeben.

Statt bisher maximal 600 Euro Miete, hätten die Winzer bei diesem Fest knapp über 1000 Euro für ein Zelt bezahlt, sagte Bart. Bernd Heußler von der Stadt betonte, dass beim Stadtfest ein untypisches Maß verwendet werde. Eine Umstellung von Zelten mit einer Seitenlänge von fünf statt sechs Metern würde seiner Einschätzung nach den Preis „enorm senken“.

Das nächste Stadtfest in Bad Dürkheim startet am 17. Mai 2023.