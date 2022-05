Am Donnerstag gegen 22 Uhr sind Polizeiangaben zufolge auf dem Stadtplatz in Bad Dürkheim drei Männer im Alter von 28, 30 und 35 Jahren unangenehm aufgefallen. Sie beschädigten Gläser, pöbelten Besucher des Stadtfestes an und – wie sich später herausstellte – verletzten einen Mann mit einem Kopfstoß im Gesicht. Den Männern wurde zunächst ein Platzverweis erteilt, anschließend begleiteten Vollzugskräfte der Stadt und zwei Polizeibeamte das Trio aus dem Festbereich heraus. Während dem Feststellen der Personalien wurden die Beteiligten zunehmend aggressiver, als plötzlich der 30-Jährige aus der Gruppe heraus auf einen Polizeibeamten zusprang und versuchte, diesen mit einem Kopfstoß zu treffen. Der Polizist konnte den Angriff gerade noch verhindern, wurde hierbei aber leicht verletzt. Alle drei Männer mussten gefesselt werden, wogegen sie sich körperlich wehrten und die eingesetzten Kräfte massiv beleidigten. Anschließend wurden die Unruhestifter zur Dienststelle gebracht, wo mit Werten zwischen 1,97 Promille und 3,27 Promille ihre hochgradige Alkoholisierung festgestellt wurde. Nachdem bei allen dreien Blutproben entnommen und beim Hauptaggressor eine Sicherheitsleistung erhoben worden war, durfte das Trio die Dienststelle wieder verlassen.