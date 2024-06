Unter dem Motto „Auf der Spur der weiblichen Seite Bad Dürkheims“ machen sich die Teilnehmenden am Donnerstag, 27. Juni, 18 Uhr, auf zur Stadtführung „ Dürkheimer Frauengeschichte(n)“, die die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bad Dürkheim, Christina Koterba-Göbel, organisiert. In Kooperation mit der Leiterin des Stadtmuseums Britta Hallmann-Preuß fand die Premiere im vergangenen Jahr großen Anklang, weshalb die Reihe in diesem Jahr fortgesetzt wird. Der Weg führt von der Innenstadt bis zur Michaeliskapelle. Zum Abschluss gibt es auf der Mandelterrasse ein Glas Sekt. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung per E-Mail an gleichstellung@kreis-bad-duerkheim.de wird gebeten.