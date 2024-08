Der frühere Beigeordnete Kurt Lang (FWG) hat die Stadtehrenplakette in Gold erhalten. Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) zeichnete vor der Stadtrat-Sitzung am Dienstag einen weiteren Bad Dürkheimer aus.

Vor der Ehrung des früheren Beigeordneten Kurt Lang ( FWG) hatte die Verwaltung genau nachgezählt, was Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) durchaus süffisant als Vorteil des bürokratischen Verfahrens herausstellte: „25 Jahre und 25 Tage sind eine sehr lange Zeit. Es freut mich, dass ich die Stadtehrenplakette in Gold verleihen darf.“ Lang gehörte von 2004 bis 2019 dem Stadtrat an, zeitweise war er Fraktionsvorsitzender der FWG. Zuvor war er in verschiedenen Ausschüssen aktiv. Von 2019 bis 2024 war Lang Beigeordneter mit eigenem Geschäftsbereich. Er war zuständig für Weinbau, Landwirtschaft und Forsten sowie für den Tourismus.

Neben der Kommunalpolitik war die Feuerwehr lange Zeit Langs Leidenschaft. Bis 2008 war er dort 25 Jahre lang aktiv, davon 15 Jahre als Zugführer. Sichtlich bewegt nahm der Winzer die Auszeichnung entgegen: „So etwas kann man nicht alleine schaffen“, sagte er und dankte seiner Ehefrau. Auch der Stadtverwaltung galt sein Dank. Besonders hob er Dirk Friedrich hervor, von dem er viel gelernt habe.

Karlheinz Bayer ist stolz auf die Ehrung

Mit Karlheinz Bayer zeichnete Bauernschmitt einen weiteren engagierten Bad Dürkheimer aus. Er erhielt die Stadtehrenplakette in Silber. Bayer gehörte von 2014 bis 2024 für die SPD dem Stadtrat an. Er war in mehreren Ausschüssen aktiv und hat laut Bauernschmitt „viele Jahre in städtischen Gremien verbracht“. Bayer ist außerdem seit 1984 bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv – ab 2012 war er stellvertretender Wehrleiter, seit 2017 ist er Wehrleiter. Bayer engagiere sich „mit viel Zeit und Herzblut“, so Bauernschmitt. Seit 30 Jahren ist er Mitglied im Kerweausschuss der Trifter Kerwe, bei der er auch Kerweredner ist. Er sei stolz auf die Ehrung, sagte Bayer. Mit Blick auf seine Zeit im Stadtrat sagte er, es seien zehn Jahre zielführender Zusammenarbeit gewesen. „Es war nicht immer einfach, aber das gehört sich so. Ich wünsche euch immer ein gutes Verhältnis und immer gute Entscheidungen“, sagte er zu dem neu gewählten Gremium.