Seit Mittwoch, 12. Mai, hat die Stadtbücherei im Haus Catoir wieder zu ihren normalen Besuchszeiten geöffnet. Es ist keine Terminvereinbarung mehr erforderlich und auch die Testpflicht entfällt. Das hat Büchereileiterin Sigrid de Raaf am Mittwoch mitgeteilt. „Wer lieber weiterhin Bücher zum Abholen bestellen will, kann dieses Angebot selbstverständlich weiterhin nutzen“, ergänzte sie in ihrer Pressemitteilung. Die Öffnungszeiten der Bücherei sind: Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Mittwoch von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie Samstag von 10 bis 12 Uhr.