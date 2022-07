Am 11. Juli startet der Lesesommer Rheinland-Pfalz 2022. Die teilnehmenden Kinder erwartet wieder viel Lesespass und es gibt viele kreative Möglichkeiten der Beteiligung. Die Stadtbücherei Bad Dürkheim ist auch wieder mit dabei und hat viele neue Kinder- und Jugendbücher angeschafft. Wie immer gilt: Wer drei Bücher liest, erhält eine Urkunde und nimmt an einer Verlosung teil. Teilnehmen dürfen alle Kinder, bis 16 Jahre. Neu dieses Jahr ist der Vorlesesommer. Mit dieser Aktion möchte das Land Rheinland-Pfalz gemeinsam mit den Bibliotheken das Vorlesen in der Familie fördern. Auch hier ist die Stadtbücherei Partner. Die Teilnahme ist ganz einfach: Bilderbücher in der Stadtbücherei ausleihen und vorlesen. Die kleinen Zuhörer malen ein Bild zum Buch. Auch hier nehmen die Teilnehmer an einer Tombola teil. Viele neue Bilderbücher warten darauf, vorgelesen zu werden. Die Teilnahme und das Ausleihen der Bücher ist kostenlos. Teilnehmen am Vorlese-Sommer dürfen alle Kita-Kinder mit ihren jeweiligen Lieblingsvorlesern.