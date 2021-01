Im grauen Januar, noch dazu mitten in einem Lockdown, ist Abwechslung gefragt. Eine Möglichkeit ist lesen. Die Dürkheimer Bücherei weist darauf hin, dass sie zwar geschlossen hat, ausleihen aber ab Montag wieder möglich ist.

Ab 11. Januar gibt es einen Abholservice für bestellte Bücher, teilt die Bücherei-Leiterin Sigrid de Raaf mit. Das funktioniert so: Im Online-Katalog der Stadtbücherei (https://stadtbuecherei-bad-duerkheim.bibliotheca-open.de) können verfügbare Bücher und andere Medien, also auch Spiele, CDs und DVDs, angesehen werden. Die gewünschten Titel werden dann per E-Mail bestellt: stadtbuecherei.verwaltung@bad-duerkheim.de oder stadtbuecherei@bad-duerkheim.de. Wichtig ist es, den Namen und die Ausweisnummer anzugeben. Dann muss noch ein Termin vereinbart werden, an dem der Leser die Bücher abholen kann.

Wer noch keinen Büchereiausweis hat, kann sich telefonisch 06322 935403 oder ebenfalls per Mail mit der Dürkheimer Stadtbücherei in Verbindung setzen.