Die Stadt Bad Dürkheim tritt dem europaweiten Klima-Bündnis bei. Der Stadtrat folgt damit einer Empfehlung des Klimabeirats. Doch wie steht es um die Umsetzung des lokalen Klimaschutzkonzepts?

Zum Klima-Bündnis haben sich 1800 Kommunen aus 27 europäischen Staaten sowie Nichtregierungsorganisationen zusammengeschlossen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Das Bündnis ist das größte europäische Städtenetzwerk seiner Art und veranstaltet beispielsweise das Stadtradeln, an dem der Kreis und seine Kommunen in diesem Jahr zum dritten Mal teilnehmen.

Die Mitglieder des Klima-Bündnisses wollen ihre CO2-Emissionen alle fünf Jahre um zehn Prozent verringern. Ausgehend vom Basisjahr 1990 bedeutet das eine Halbierung der Pro-Kopf-Emissionen bis 2030. Als Langzeitziel wird angestrebt, die Emissionen auf 2,5 Tonnen CO2-Äquivalent pro Kopf und Jahr zu reduzieren. Im 2019 verabschiedeten Klimaschutzkonzept der Stadt wurde der aktuelle Wert für Dürkheim mit etwa elf Tonnen beziffert.

„Greifbar, messbar, nachvollziehbar“

Thomas Kalbfuß (CDU) betonte am Dienstag im Stadtrat, dass die aktuellen Werte angesichts der eingegangenen Selbstverpflichtung „greifbar, messbar und nachvollziehbar“ sein müssten. Thomas Giel (Grüne), gleichzeitig Vorsitzender des Klimabündnisses, sagte, gemeinsam mit der Energieagentur arbeite man daran, den CO2-Ausstoß pro Bürger messbar zu machen. Für kommunale Gebäude sei dies bereits jetzt kein Problem.

Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) unterstrich, die Stadt sei beim Erreichen der Klimaschutzziele abhängig von den Entscheidungen, die in Brüssel, Berlin und Mainz getroffen würden. Dort werde an den „großen Stellschrauben gedreht“, die Stadt alleine habe nur kleine Hebel zur Verfügung – wie etwa bei den eigenen Immobilien, der Solarstrategie oder als Vorbild für ihre Bürger. Daher sei es wichtig, sich gemeinsam auf den Weg zu machen.

Früher klimaneutral werden

Im Klimaschutzkonzept für Bad Dürkheim ist das Ziel formuliert, dass die Kurstadt bis spätestens 2050 klimaneutral wird. Glogger betonte, dass er diesen Zeitpunkt für zu spät halte. Die Stadt müsse sich eher an der Zielsetzung der Landesregierung orientieren, die Rheinland-Pfalz zwischen 2035 und 2040 klimaneutral machen möchte.

Wege zur Klimaneutralität sind im Klimaschutzkonzept aufgezeigt. Einen Überblick über laufende Projekte gaben die beiden Klimaschutzmanagerinnen Jennifer May und Anja Balthasar. Noch vor den Sommerferien soll dem Stadtrat die Solarstrategie präsentiert werden, die derzeit mit den Stadtwerken erarbeitet wird. Ziel ist es, den Anteil an Sonnenstrom im Dürkheimer Strommix zu erhöhen. Vorangetrieben werden soll auch das Projekt „Nachhaltiges Gewerbegebiet“ im Bruch. Dazu soll es in diesem Jahr eine weitere Energiekarawane geben, die Aktion „Energieprofit“ soll Synergien zwischen den dortigen Betrieben umsetzen und verfestigen. Geplant ist zudem laut May die Einführung eines Instruments, um die CO2-Emissionen kommunaler Gebäude zu messen.

Mobilitätstag auf Frühjahr 2022 verschoben

Die zweite Klimaschutzmanagerin, Anja Balthasar, stellte kleinere Maßnahmen vor: So hat die Stadt zum zweiten Mal den Wettbewerb insektenfreundlicher Garten ausgeschrieben. Auch das „Projekt Papillon“, bei dem im Kurpark ein Garten mit Vorbildcharakter für heimische Grünflächen geschaffen werden wird, soll in diesem Jahr umgesetzt werden.

Auf das Frühjahr 2022 verschoben wird der in Zusammenarbeit mit der Berufsbildenden Schule geplante Mobilitätstag auf dem Wurstmarktplatz.