Außer der Krypta der Limburg und dem Rathaus könnten weitere Orte hinzukommen, an denen sich Heiratswillige in der Stadt standesamtlich trauen lassen können.

Es gebe immer wieder Anfragen, wo weitere Trauungen möglich seien, sagte Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss. Wie die zuständige Fachbereichsleiterin Christine Schneider-Joseph erklärte, wolle man schon seit Längerem weitere potenzielle Orte prüfen. Die Interessengemeinschaft Michaeliskapelle hatte zuletzt Trauungen auf der Michaeliskapelle wieder ins Gespräch gebracht. Auf Schneider-Josephs Liste besonderer Plätze stehen neben dem Kapellchen beispielsweise das Vigilientürmchen, das im Besitz des Drachenfels-Clubs ist, oder der Isenachweiher. Aufgrund von Personalmangel und der Pandemie sei man bislang aber noch nicht zu einer genauen Prüfung gekommen, was sich allerdings ändern soll, so Schneider-Joseph: „Die Leute wünschen sich außergewöhnliche Orte für ihre Trauung. Aber das ist nicht so einfach, da bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen“, sagt Schneider-Joseph.

2018 noch 200 Trauungen in Bad Dürkheim

Die Zahlen für 2023 zeigen, dass die Stadt auch bei auswärtigen Brautpaaren beliebt ist. Von den 151 Paaren, die sich in der Stadt standesamtlich trauen ließen, kamen 90 von außerhalb.

Die Pandemie hatte für einen Einbruch der standesamtlichen Trauungen gesorgt: 2018 zählte die Stadtverwaltung noch 200 Trauungen, 79 davon in der Krypta der Limburg, 121 im Rathaus. 125 auswärtige Paare trauten sich in Bad Dürkheim. 2019 waren es dann nur noch 125 Trauungen im Rathaus, in der Limburg-Krypta konnte sich niemand das Ja-Wort geben. Der Grund: Rolf Jochum hatte sein Ortsvorsteher-Amt bei der Kommunalwahl verloren und durfte keine Trauungen mehr auf der Limburg vornehmen, die bei Heiratswilligen sehr beliebt waren. Dann kam die Pandemie mit ihren Einschränkungen, die auch die Trauungen betrafen.

2024 soll es weiter aufwärts gehen: Laut Schneider-Joseph liegen bereits 50 Anmeldungen vor.