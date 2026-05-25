Der Freinsheimer Spielplatz „Hinter den Rüstern“ bekommt ein neues Spielgerät: Der sogenannte Vogelnestturm ist als Kletterpyramide mit Strickleitern und Vogelnestkörben konstruiert und eignet sich für Kinder ab sechs Jahren. Das Gerät ist nach Angaben von Bürgermeister Jochen Weisbrod (CDU) 5,80 Meter hoch und nimmt eine Grundfläche von zehn Metern ein. 14.700 Euro gibt die Stadt dafür aus. Eingeplant waren im Haushalt der Stadt dafür 20.000 Euro.

Den Einbau möchte man sich aber spare: „Diese Aufgabe wollen wir mit ein paar Freiwilligen selbst erledigen“, kündigte Weisbrod im Stadtrat an. Zwölf Fundamente müssten auf der Erweiterungsfläche des Spielplatzes gegraben und mit Beton versehen werden. Es sei geplant, dass der Turm den Kindern bereits in den Sommerferien zur Verfügung stehen werde.

Selina Bender (Grüne) bedankte sich beim Bürgermeister, dass er das Thema so schnell angegangen sei. Sie plädierte dafür, im nächsten Haushaltsjahr ein Spielgerät für Kleinkinder anzuschaffen. Weisbrod bedauerte, dass er für dieses Alter noch nichts gefunden habe, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aufweise.