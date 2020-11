Knapp 320.000 Euro und 14 „i-Pads“ bekommt die Stadt Bad Dürkheim aus den Digitalpakten für Schulen von Bund und Land, berichtete Christine Schneider-Joseph, Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste und soziale Einrichtungen, in einer Sitzung des Sozialausschusses.

Mit dem Geld soll die digitale Ausstattung von Schulen deutlich verbessert werden. Außerdem sollen mobile Endgeräte gekauft werden, die die Schulen zukünftig an Kinder aus sozial schwachen Familien ausleihen können. Etwa 5,5 Milliarden Euro sind in dem Topf der beiden Digitalpakte des Bundes. Sechs Millionen Euro gibt das Land aus. Vom Land erhält die Stadt nach Angaben von Schneider-Joseph 14 „i-Pads“. Sie geht davon aus, dass die Geräte in den nächsten zwei Wochen geliefert werden.

Stadt will 55 Endgeräte anschaffen

Auch der Digitalpakt II des Bundes ist ausschließlich für digitale Endgeräte, die an Schüler ausgeliehen werden sollen. Hier bekomme die Stadt jedoch nicht Geräte geliefert, sondern Geld zum Kaufen der Endgeräte, so Schneider-Joseph. Rund 25.000 Euro seien bereits auf dem Konto der Stadt eingegangen, damit sollen etwa 55 Endgeräte angeschafft werden. Etwa 293.500 Euro erwarte die Stadt aus dem Digitalpakt I des Bundes. Dieses Geld sei ausschließlich dafür vorgesehen, in den Grundschulen und der Förderschule Limburgschule eine digitale Infrastruktur aufzubauen und zu verbessern. Die Stadt muss sich mit rund 29.000 Euro am Aufbau der digitalen Infrastruktur in ihren Schulen beteiligen. Aus dem geplanten Digitalpakt III soll Geld für die Wartung und Instandhaltung der geplanten Infrastruktur fließen.