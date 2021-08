Mit der Goldenen Sportmedaille der Stadt für langjähriges Engagement im Ehrenamt wird in diesem Jahr Thomas Gunst vom Dürkheimer Hockey-Club ausgezeichnet. Seine frühere Vorstandskollegin Christine Seibold-Purps erhält ebenso wie Jürgen Weiß vom TV Dürkheim die Medaille in Silber. Da der eigentliche Ehrungsabend wegen der Pandemie ausfällt, wurden die Plaketten samt Urkunde und Schreiben von Sportdezernentin Judith Hagen jeweils per Post zugestellt.

Christine Seibold- Purps war 2007 in die größten Fußstapfen getreten, die es beim DHC je auszufüllen gab: Sie traute sich auf dessen Bitte hin, die Nachfolge von Präsident Horst Reinfrank zu übernehmen, der bis dahin geschlagene 40 Jahre lang die Geschicke des Vereins gelenkt hatte. Sie selbst bekleidete – nach zwei Jahren als Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit – das Amt der Vorstandschefin zwölf Jahre lang. Früher aktive Fechterin im Verein, war die Dürkheimerin als Mutter zweier späterer Bundesliga-Spieler ins Hockeylager gewechselt. In ihre Amtszeit als Präsidentin fielen neben Deutschen Meisterschaften des Nachwuchses der fünfte und bisher letzte deutsche Meistertitel der DHC-Herren im Hallenhockey 2005 sowie der vierte Triumph im Europacup 2006, den der Verein unter ihrer Regie in eigener Halle ausrichtete.

Größtes Vermächtnis von Christel Seibold-Purps indes bleibt der Bau des neuen vereinseigenen Kunstrasens 2017. Da der Verein damals auf der Förderliste des Landkreises für Sportstättenbau nach dem Goldenen Plan des Landes zu weit hinten platziert war, um auf öffentliche Mittel zurückgreifen zu können, initiierte der Verein eine private Sammelaktion, an deren Ende knapp 100.000 Euro an Spenden zusammenkamen – annähernd die „halbe Miete“ zum insgesamt 230.000 Euro teuren Vorhaben.

Mit dem Kunstrasenprojekt vor wenigen Jahren war auch Thomas Gunst als DHC-Schatzmeister eng verbunden. Das Amt als Vorstand Finanzen füllte er insgesamt zwölf Jahre lang aus, davor war er bereits sechs Jahre lang Vorstand Sport. Der heute 61-Jährige gewann bereits im Jugendalter zwei deutsche Meistertitel mit dem DHC. Die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles und insgesamt 70 Länderspiele machen Thomas Gunst zu einem der erfolgreichsten Hockeyspieler aus Bad Dürkheim überhaupt. Nach seiner Bundesliga-Laufbahn brachte sich Gunst unter anderem als Trainer und Betreuer beim Nachwuchs wie bei den Aktiven ein, 1992 und 1993 coachte er die DHC-Herren zu den beiden ersten Deutschen Meistertiteln im Feld.

Jürgen Weiß ist dem TV Dürkheim an Neujahr 1974 beigetreten, seit Mitte 1989 ist er Übungsleiter der Abteilung Schwimmen, im März 1989 übernahm er die Führung der Abteilung. „Jürgen Weiß leitet die Geschicke der Schwimmabteilung zuverlässig im Hintergrund und kümmert sich um das stetige Angebot zum Schwimmsport im TVD und um die Übungsleiter“, teilt Susanne Müller-Hennicke, im Vorstand des Vereins für Ehrungen zuständig, mit. „Etliche Kinder haben hier Schwimmen gelernt bei Weiß.“