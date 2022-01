Die Stadt Bad Dürkheim veranstaltet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie keinen Neujahrsempfang. Das hat die Verwaltung am Mittwochnachmittag mitgeteilt. „Unser beliebter Empfang ist zwar im Januar nicht möglich, aber wir werden ihn dafür im Mai als Frühlingsempfang ausrichten“, teilt Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) mit. Laut Mitteilung der Stadt soll Mitte Mai ein „kleines Bürgerfest unter freiem Himmel“ veranstaltet werden. „Wir alle wollen uns wieder unbeschwert treffen und unsere großen und kleinen Feste gemeinsam feiern“, so Glogger. Er glaube daran, dass es mit weiteren Impfungen gelingen werde, die derzeit noch nötigen Einschränkungen zu überwinden.

Am 19. Januar werde Glogger sich in einer digitalen Neujahrsansprache an die Bürger wenden und über die Herausforderungen des vergangenen Jahres und über geplante Projekte informieren. Die Video-Botschaft des Bürgermeisters kann dann auf dem YouTube-Kanal und der Facebook-Seite der Stadt aufgerufen und verfolgt werden. Weitere Infos hierzu werden laut Stadt in Kürze unter www.bad-duerkheim.de/neujahrsempfang bereitgestellt.