Die Stadtverwaltung Bad Dürkheim ist von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Pfalz als „ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ geehrt worden. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Grundlage der Auszeichnung waren die Prüfungsleistungen einer Auszubildenden. Scarlett Hills absolvierte ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau in verkürzter Zeit von 30 Monaten und schloss diese mit der Note „sehr gut“ ab. Dafür wurde sie zuvor bei der IHK-Bestenehrung in Mutterstadt ausgezeichnet.

Die Übergabe des Awards und einer Urkunde erfolgte laut Stadtverwaltung am 25. Februar im großen Ratssaal der Bad Dürkheimer Stadtverwaltung durch den IHK-Referenten Volker Munzer. Mit dem Preis würdigt die IHK Ausbildungsbetriebe, deren Auszubildende bei den Abschlussprüfungen besonders gute Ergebnisse erzielen.