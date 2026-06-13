Verzögert sich die Sanierung des Stadions Trift weiter? Die Kosten für die Pläne liegen etwa eine halbe Million Euro höher als kalkuliert.

Schon 2021 hatten Sportwissenschaftler Uli Fehr und Ingenieur Christian Heilmann, beide in der Bad Dürkheimer Sportszene aktiv, ein Konzept für eine umfassende Umgestaltung des Stadions vorgestellt, das im östlichen Teil zu einer Sportstätte für jedermann inklusive Parkouranlage und Fitnessareal werden soll. Der hintere Kunstrasen und die Laufbahn sind in die Jahre gekommen und müssen dringend ersetzt werden.

Zuschuss vom Land

Die Bewerbung für ein Förderprogramm des Bundes scheiterte 2021, dafür hat die Stadt eine Zusage über eine Landesförderung in Höhe von 540.000 Euro erhalten. Das entspricht 50 Prozent der kalkulierten Kosten für die umfangreiche erste Bauphase, die mit 1,08 Millionen Euro zu Buche schlagen sollte. Die Differenz ist im Haushalt 2026 eingeplant.

Im April hat die Stadtverwaltung die Arbeiten ausgeschrieben – und jetzt eine böse Überraschung erlebt. Wie Bauamtsleiter Steffen Wietschorke im Bauausschuss sagte, beläuft sich das Ausschreibungsergebnis aller vier Teilbereiche, der sogenannten Lose, auf 1,6 Millionen Euro. Es liegt damit um eine halbe Million über den kalkulierten Kosten. Die Kostensteigerung resultiert vor allem daraus, dass Kunstrasen und Laufbahn teurer werden als gedacht – aber auch weitere Positionen wie beispielsweise die Ballfangzäune. „Bautechnisch kann ich eine Verschiebung nicht empfehlen, kostenmäßig könnte ich es nachvollziehen“, sagte der Bauamtsleiter. Die Mehrkosten könnten über Restmittel im Haushalt aufgefangen werden.

Stadtrat muss entscheiden

Wietschorke betonte mehrfach, er sehe durchaus Einsparpotenzial, etwa beim Kunststoffbelag für die Laufbahn oder durch Streichung einer Hochsprunganlage. Allerdings müsste die Ausschreibung aufgehoben werden und wieder neu erfolgen, um rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Das koste Zeit. Um den Landeszuschuss zu erhalten, müssen die Arbeiten bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Die Chancen, vom Land einen höheren Zuschuss als die 540.000 Euro zu bekommen, schätzt die Stadtverwaltung als sehr gering ein.

Der Bau- und Entwicklungsausschuss entschied, das Thema in den Stadtrat zu verweisen. Dort wird am Dienstag ab 17 Uhr über das weitere Vorgehen entschieden.