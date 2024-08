Sie blüht im Sommer an Wegrändern wie hier am Spielberg bei Bad Dürkheim: die Wilde Karde.

Die markante Pflanze kann bis zu zwei Meter hoch werden und ist ebenso schön wie kratzig. Ihre vielen Stacheln machen Berührungen unangenehm, aber umso mehr kann sie das Auge erfreuen. Das Besondere an ihren Blüten: Sie entfalten sich am eiförmigen Blütenstand nicht alle auf einmal, wie unser Foto zeigt. Hier ist in der Mitte schon alles verblüht, aber oben und unten gibt es für geflügelte Besucher noch Nahrung.

Die Wilde Karde, die gern mit einer Distel verwechselt wird, entwickelt ihre Blütenkränze von der Mitte des Blütenstands aus. Als häufige Besucher finden langrüsselige Hummeln zwischen den vielen Stacheln ihren Weg zum Nektar. Aber auch noch zahlreiche andere Insekten stellen sich ein, etwa Arten von Schwebfliegen und Schmetterlingen. Als sogenannter Tierstreuer breitet sich die Pflanze mit Hilfe vorbeistreifender Tiere aus: Im Fell hakt sich der Fruchtstand fest. Beim Ablösen federt der starke Stängel zurück, und die Samen können meterweit herausschleudern. Auch Samenfresser wie der Stieglitz sowie der Wind sorgen dafür, dass sich die Stachelschönheit verbreitet.