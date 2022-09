Die Golddistel verfügt über einen besonderen Schutzmechanismus.

Man sieht sie nicht häufig, die Golddistel. Trockene, magere Böden, auf die viel Licht fällt, bieten der stachelbewehrten Schönheit Lebensraum. So kann man sie an einem Regenrückhaltebecken nahe Friedelsheim entdecken.

Bis in den September hinein blüht die Pflanze. Ihre kleinen Blütenköpfe sind von glänzenden Blättchen umgeben, die aussehen wie die Strahlen goldgelber Sonnen. Obwohl sie schon ausgetrocknet sind, sorgen sie für schimmernden Glanz. Sie erinnern zwar an Zungenblüten, bilden aber die inneren Hüllblätter. Die Blütenkörbe der Golddistel haben also ausschließlich Röhrenblüten. Von Insekten werden sie reichlich besucht.

Schützender Schirm

Damit das möglichst lange so bleibt, verfügt die Golddistel über einen besonderen Schutzmechanismus: Strahlenförmig zeigen sich die häutigen Hüllblätter nur bei trockenem, heiterem Wetter. Wird es regnerisch oder neblig, biegen sie sich aufwärts und umschließen den Blütenkopf. Mit dieser Stellung bilden sie einen schützenden Schirm um die Röhrenblüten.

Die Pflanze vermehrt sich durch ihre dunklen Samen. Wenn sie sich aus dem Blütenkorb lösen, verhelfen ihnen helle Härchen zur Ausbreitung. Wo nicht zu oft im Jahr gemäht wird und es gleichzeitig auch nicht stark zuwächst, dort können dann neue Golddisteln gedeihen.