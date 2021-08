Am Samstagmorgen hat das Team der Staatsphilharmonie Stationauf dem Dürkheimer Wochenmarkt gemacht, um das Programm der neuen Konzertsaison vorzustellen. Die meisten Besucher hatten gehofft, mit einer musikalischen Darbietung überrascht zu werden. Doch lediglich Hornist Stefan Berrang lockerte die Veranstaltung mit einigen Intermezzi auf, da das Orchester zur Zeit in der Schweiz auf Tournee ist. Das gab drei Mitarbeiterinnen aus dem Bereich Kommunikation und Orchestermanagement Gelegenheit, den Besuchern ausführlich das Werbekonzept „Musik tut gut“ vorzustellen. Judith Schor, Ho Jung Sung und Cathrin Waschke verteilten täuschend echt aussehende „Rezepte“ für ein Gratis-Ticket für das „Meister*innenkonzert“ zum Abonnement-Auftakt am 3. Oktober im Mozartsaal im Mannheimer Rosengarten. Appetit machen sollten auch die als Medikament getarnten Pfefferminzdragees „Duromoll Klangkomplex forte“.