Wenn die katholische Kirche in die Zuständigkeit der Ortsgemeinde übergegangen ist, dürfen die evangelischen Christen dort weiter Gottesdienste feiern.

Der Dackenheimer Gemeinderat hat einer entsprechenden Vereinbarung zwischen der evangelischen Kirchengemeinde und der Ortsgemeinde am Montag zugestimmt.

Den früheren und den jetzt politisch Verantwortlichen in Dackenheim ist es ein Anliegen, dass die katholische Kirche St. Maria, die das Bild des kleinen Dorfes prägt, erhalten wird. Deshalb wurde beschlossen, dass mit der Diözese Speyer ein Erbbaupachtvertrag über einen Zeitraum von 99 Jahren abgeschlossen wird.

Evangelische Christen mieten sich ein

Die evangelische Kirche in Dackenheim kann seit einiger Zeit nicht mehr genutzt werden. Deshalb sind die evangelischen Gottesdienste in der Kirche St. Maria.

In einer Nutzungsvereinbarung zwischen der evangelischen Kirchengemeinde und der politischen Gemeinde wird nun geregelt, dass die evangelischen Gottesdienste in den kommenden 25 Jahren in der Kirche St. Maria gefeiert werden dürfen. Die evangelische Kirchengemeinde muss einmalig 20.000 Euro zahlen, die für anstehende Renovierungsarbeiten in der Kirche St. Maria verwendet werden. Für Gottesdienste und Beerdigungen müssen die Protestanten in den kommenden 25 Jahren lediglich die anfallenden Nebenkosten zahlen. Für alle anderen kirchlichen Feiern und Veranstaltungen muss zusätzlich Miete gezahlt werden.