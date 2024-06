Dass die Natur immer wieder Überraschungen bietet, dafür ist die Storchenfamilie im Dürkheimer Bruch ein gutes Beispiel.

Eine Zeit lang waren sich Beobachter einig, dass dort ein junges Duo aufgezogen wird. Denn nur zwei Junge kamen hoch, sobald ein Elternvogel von der Beutejagd im Nest landete.

Vor wenigen Tagen dann die Überraschung: Ein dritter Jungvogel tat es seinen beiden größeren Geschwistern gleich. Seitdem wird auch er über dem Nestrand sichtbar und drängt sich an den Futterbringer, um satt zu werden. Das Anbetteln der Eltern ist ein lebenswichtiges Verhalten. Wer sich nicht um Futter bemüht, etwa weil er zu schwach ist, der wird inmitten der drängelnden Konkurrenz verhungern.

Auch ein weiteres Junges ist nicht ausgeschlossen

Der kleinere Jungstorch muss also in den Wochen zuvor ebenfalls gebettelt haben – auch wenn er tiefer im Horst verborgen blieb und für unten stehende Zweibeiner nicht sichtbar wurde. Ob womöglich noch ein viertes Junges auftaucht? Ganz ausgeschlossen ist das nicht. Vielleicht erinnert sich noch mancher Leser an das Brutgeschehen vom vorigen Frühling und Sommer: Damals ging man von vier Jungstörchen im Dürkheimer Bruch aus, weil ein Quartett zu sehen war. Als Christian Reis von der Bornheimer Storchenscheune den Nachwuchs beringte, staunte er: Im Nest fand er einen fünften Schützling, wie die anderen munter und gut genährt.

Doch auch wenn es diesmal bei drei Jungstörchen im Bruch bleibt, darf man zufrieden sein. Angesichts des vielen Regens hatten es die Alttiere ausgesprochen schwer, Nachwuchs aufzuziehen. In der Pfalz kam es zu hohen Verlusten unter Jungstörchen. Das nasse, verschmutzte Federkleid von Elterntieren wie im Bruch zeigte zudem deutlich, mit welchen Widrigkeiten sie bei der Nahrungssuche zu kämpfen hatten.