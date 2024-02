Schon früh sind in diesem Jahr die Störche zurück: Die beiden Weißstörche, die 2020 erstmals im Dürkheimer Bruch brüteten, haben erneut den Weg hierher zurück gefunden. Jetzt gilt es für das Paar, den Horst auf der Bruchwiese wieder in Ordnung zu bringen.

Auch das Freinsheimer Storchennest auf der protestantischen Kirche hatte am Wochenende Besuch. Dieser hat aber mit den beiden Störchen, die in den vergangenen zwei Jahren in Freinsheim Quartier bezogen, nichts zu tun.