Die Elektroarbeiten für den Einbau der Lüftungsgeräte in den städtischen Kindertagesstätten müssen erneut ausgeschrieben werden. Wie Bauamtsleiter Dieter Petry sagte, ging allein für die Arbeiten in der Schatzkiste in der Trift ein Angebot über rund 42.000 Euro ein. Die Verwaltung hatte mit etwa 38.000 Euro kalkuliert. Das Angebot wurde dennoch angenommen. Für die übrigen fünf Lose hatte keine Firma geboten. Bei der ersten Ausschreibung gab es ein Angebot für alle sechs Lose, das um 200 Prozent über den kalkulierten Kosten gelegen hatte.