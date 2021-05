Die sechs Kindergärten in Trägerschaft der Verbandsgemeinde Freinsheim starten ab Montag mit Schnelltests der Kita-Kinder. Das hat Beigeordnete Elke Schanzenbächer (CDU) auf Anfrage mitgeteilt. Nachdem der Haupt- und Finanzausschuss im April die finanziellen Mittel in Höhe von 19.000 Euro für die Schnelltests frei gegeben hatte, sei man sich mit den Elternvertretern schnell über das Prozedere einig geworden. Die Spucktests absolvieren die Kinder unter Anleitung ihrer Eltern am Anfang der Woche zu Hause vor dem Kita-Besuch, so Schanzenbächer. Die Teilnahmebereitschaft liegt in den Einrichtungen im Schnitt bei rund 50 Prozent. „Spitzenreiter“ ist Erpolzheim mit einer Bereitschaft von 95 Prozent. Das Projekt ist zunächst bis zum 30. Juni befristet.