Mit seinem Sprinter hat ein Autofahrer laut Polizei am Montag gegen 14 Uhr die Dachrinne eines Wohnhauses in der Ackerbrunnengasse in Weisenheim am Sand beschädigt. Als Unfallursache vermuten die Beamten zu wenig Abstand. Der Täter ergriff sofort die Flucht, nachdem er sechs Ringeisen und das Kandelblech an dem Gebäude stark beschädigt hatte. Der Schaden beläuft sich auf 1800 Euro. Das amtliche Kennzeichen und eine Fahrerbeschreibung sind nicht vorhanden. Auf dem Sprinter war ein Logo der Firma „Europcar“ angebracht. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.