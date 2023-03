Bei den „verdächtigen Gegenständen“, die am Samstagabend am Waldrand am Schlamberg gesprengt wurden, hat es sich um selbst gebastelte Handgranaten gehandelt. Das haben Ermittlungen der Polizei ergeben.

Wie ein Sprecher der Kriminalpolizei Neustadt auf Anfrage sagte, hätten die beiden Gegenstände auf den ersten Blick ausgesehen wie Stabhandgranaten. Sie waren bei einer Müllsammelaktion am Samstagnachmittag von Kindern entdeckt worden. Daraufhin war der Fundort abgesperrt worden. Vor Ort hätten die Experten von Kampfmittelräumdienst und Landeskriminalamt allerdings schnell festgestellt, dass es sich um selbst gebastelte Sprengkörper und nicht um Handgranaten gehandelt habe. Ein Sprengstoffhund habe allerdings „Explosivstoff“ an der Fundstelle am Waldrand gewittert. Ein Transport der Sprengkörper sei deswegen zu riskant gewesen, erklärte der Polizeisprecher. Daher sei am Samstagabend die Entscheidung gefallen, sie vor Ort zu sprengen.

Mit der Sprengung zu warten, sei ebenfalls nicht infrage gekommen, da der Fundort hätte bewacht werden müssen. Wenige Kilometer entfernt lief die Weinbergnacht. Experten des Landeskriminalamts nahmen die Sprengung gegen 22.20 Uhr vor, die bis in die Dürkheimer Innenstadt zu hören war. Es sei aber weder zu Sach- noch zu Personenschäden gekommen, so die Polizei.

Zuvor hatte ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera das Gelände überflogen, um sicherzustellen, dass sich keine Personen in der Nähe des Fundorts aufhielten.

Unklar ist, wer die beiden Sprengkörper gebastelt hat. Dazu haben die Beamten Ermittlungen aufgenommen. Es werde auch Anzeige wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetzes erstattet, sagte der Polizeisprecher.