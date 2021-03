Zwischen 8 und 17 Uhr haben am Dienstag Unbekannte nach Angaben der Polizei in Weisenheim am Sand die Wände der Bahnhofsunterführung mit Farbe besprüht. Die Täter sprühten vermutlich mit Farbsprühdosen mehrere größere Schriftzüge an die Wände. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Wer weitere Farbschmierereien feststellt oder Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.