Ein Gesicht neigt sich zu einem Toten nieder, gestaltet in Sandstein von Walter Vogt.

Der Gründer der Wachenheimer Bildhauerei Vogt hat das Bildwerk vor rund 70 Jahren geschaffen. Es befindet sich am Kriegerdenkmal der Stadt in der Weinstraße. In unserer Serie haben wir bereits das Gesicht des Gefallenen vorgestellt.

Die Widmung „Unseren Toten“ lässt sich auf alles menschliche Leid durch die Auswirkungen von Kriegen beziehen. Das sich neigende Gesicht ist im Profil gezeigt, halb geschlossen erscheint das Auge. Die stille Hinwendung, die stützenden Hände für den Leblosen, das Verbundensein über den Tod hinaus, all das erinnert an das christliche Motiv der Pietà.

Bildhauer Walter Vogt hat mit seinem Relief das große, ältere Denkmal für die Gefallenen von 1866 und 1870/71 erweitert. Aber er hat auch eine Botschaft hinzugefügt. Dabei geht es nicht um das traditionell beschworene Ansehen durch Kampf und Krieg. Vielmehr drücken sich hier Verlust, Ohnmacht und sprachloser Schmerz aus. Leidvolle Erfahrungen, die so viele Teile unserer Welt verdunkeln.

DIE SERIE

So manche Gesichter, die uns umgeben, bergen alte oder neuere Geschichten. Wir erzählen sie.