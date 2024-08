Die Kreisvolkshochschule (KVHS) bietet eine Fortbildung für Pädagogen an. Das Qualifizierungskonzept „Mit Kindern im Gespräch“ hat vorrangig die alltagsintegrierte Sprachbildung, aber auch die Sprachförderung von Kindern in Kitas, Grundschulen und anderen pädagogischen Einrichtungen zum Ziel. In neun Modulen werden Sprachförderstrategien mit Training, Fallbeispielen, Filmen und Rollenspielen vermittelt. Eine zentrale Aufgabe ist die Reflexion der eigenen Arbeit durch Videos, auch eine komplette Planung und Durchführung einer Sprachfördereinheit wird thematisiert. Die Kurse starten am Montag, 9. September. Die neun Termine finden jeweils von 8.30 bis 16 Uhr in der KVHS-Geschäftsstelle statt. Interessierte können sich bis 23. August bei der KVHS Bad Dürkheim, Telefon 06322 961 2403, anmelden.