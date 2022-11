Der Ortsbeirat Seebach hat in seiner Sitzung am Montag einstimmig die Empfehlung an den Stadtrat ausgesprochen, die Förderung für die Sanierung des Kunstrasenplatzes des SV Rot-Weiss Seebach zu erhöhen. Das hat Ortsvorsteher Günter Eymael im Anschluss an die Sitzung mitgeteilt.

Zu den Gesamtkosten von etwa 400.000 Euro steuert das Land laut Eymael 80.000 Euro über eine Pauschalfinanzierung bei. Die Restfinanzierung von 320.000 Euro sollen nach dem Willen des Ortsbeirates Stadt und der Verein je zur Hälfte übernehmen. Damit müsste der Verein immerhin noch 160.000 Euro finanzieren. Der Zuschuss der Stadt müsste um 40.000 Euro über den vom Sozialausschuss vorgesehenen 120.000 Euro liegen. Diese Empfehlung habe der Ortsbeirat am Montag einstimmig so verabschiedet, so Eymael.

„Rot-Weiss Seebach ist, als ein gut organisierter und bedeutender Fußballverein in Bad Dürkheim, nicht nur ein Aushängeschild für den Ortsbezirk Seebach, sondern auch für Bad Dürkheim und Umgebung“, so die Begründung.

Bücherschrank für Seebach

Im Vergleich zu den anderen geförderten Sportvereine in Bad Dürkheim habe Rot-Weiss immer noch die höchste Restfinanzierung zu bewältigen – auch dann, wenn die Stadt den Zuschuss aufstocke. Die Entscheidung über den Zuschuss trifft der Stadtrat. Man sei aber optimistisch, dass sich dieser der Empfehlung des Ortsbeirats anschließe, so Eymael.

Auf Vorschlag von Ralf Lang und Monika Bürger (beide SPD) soll in Seebach ein Bücherschrank aufgestellt werden, in den Bücher gelegt und kostenfrei entnommen werden können. Die Betreuung des Schranks wird Monika Bürger übernehmen. Die Kosten dafür liegen laut Eymael bei etwa 3000 Euro.