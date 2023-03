Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kallstadter Sportplatz soll in eine Sport- und Freizeitanlage umgestaltet und eine entsprechende Planung in Auftrag gegeben werden, beschloss der Kallstadter Ortsgemeinderat bei zwei Gegenstimmen in seiner Sitzung am Montag.

Bedenken äußerten Eva Christina Smeets und Ulrich Meyer (beide CDU). Letzterer hatte schon in der vorhergehenden Ratssitzung nicht für den grundsätzlichen Beschluss zur Umgestaltung des Sportplatzes