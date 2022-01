Am Mittwoch gegen Mitternacht haben zwei junge Autofahrer nach Angaben der Polizei durch Driften den Sportplatz in Kallstadt beschädigt. Ein Zeuge hatte Lichter und zwei Pkw auf dem Platz bemerkt, als er dorthin lief, habe er einen 3er-BMW und einen VW Golf gesehen. „Unter Driften versteht man das bewusst eingeleitete Übersteuern eines Autos“, heißt es im Polizeibericht. Beide Wagen seien schließlich in Richtung Ortseingang weggefahren. Der Schaden am Untergrund des Sportplatzes betrage 500 Euro. Als Täter identifizierte die Polizei einen 22-Jährigen und einen 18-Jährigen. Gegen sie wird nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung ermittelt.