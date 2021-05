Jedes Jahr ein Sportabzeichen – so hat es Klaus-Jürgen Preuschoff auf 60 Ehrungen geschafft. Vor einem Jahr nach Bad Dürkheim gezogen, erkundet der 82-Jährige beim Wandern die Region.

„Ich war schon immer ein interessierter Hobbysportler“, sagt Klaus-Jürgen Preuschoff über sich selbst. Zu seiner lebenslangen Sportbegeisterung kam der 82-Jährige in seiner Jugend – wie viele Jungs – über den Fußball. Damals spielte er in den Nachwuchsmannschaften von Holstein Kiel, danach war er als Schiedsrichter tätig.

An der Heeresoffiziersschule in Hannover legte er 1960 zum ersten Mal die Prüfung zum Deutschen Sportabzeichen ab. Seitdem hat er das Jahr für Jahr wiederholt und wurde im Frühjahr für das 60. Sportabzeichen geehrt. Die Prüfung zu seinem 61. hat er mittlerweile auch erfolgreich absolviert – „nur die Urkunde habe ich noch nicht“.

Jeden Tag Gymnastik oder Wandern

Daneben legte er bis zu dessen Einstellung 2013 auch 51-mal das Bayerische Landessportabzeichen ab, dessen Disziplinen ähnlich waren wie die des Deutschen Sportabzeichens, nur mit anspruchsvolleren Maßstäben. Das alles, obwohl er im Laufe seiner Bundeswehr-Karriere in sechs Bundesländern lebte. „Da muss man schon sehr diszipliniert sein, wenn man so oft umzieht“, sagt er.

In einer Ecke seines Wohnzimmers liegen einige Hanteln, aufgerollte Gymnastikmatten und Bälle. Preuschoff und seine Partnerin beginnen jeden Tag mit Gymnastik, später geht er oft noch zum Schwimmen oder aufs Trimmrad – „es sei denn, wir sind im Urlaub, denn da wird gewandert“.

Am schwersten tut er sich beim Sportabzeichen seit jeher mit den Kraftdisziplinen – früher das Kugelstoßen, heute der Wurf mit dem Zwei-Kilo-Medizinball: „Da mache ich jedes Jahr 1000 Würfe im Training und schaffe trotzdem nur Silber.“ In allen anderen Kategorien – Ausdauer, Schnelligkeit und Koordination – hat es bislang aber immer für Gold, und damit auch für das Goldene Sportabzeichen gereicht. Für ihn ist der Sport eine Möglichkeit, körperlich und mental fit zu bleiben, „damit ich mich noch möglichst lange meines Lebens erfreuen kann“.

Als Sportoffizier bei der Bundeswehr nahm Preuschoff auch selbst Prüfungen zum Sport- und Rettungsschwimmerabzeichen ab. Später war er zusammen mit seiner Partnerin auch an Schulen in Bayern tätig, um Kinder auf das Sportabzeichen vorzubereiten und zu prüfen. Zusammen mit der Vorsitzenden des Sportkreises Bad Dürkheim im Sportbund Pfalz, Erika Müller-Kupferschmidt hat er sich auch an seinem neuen Wohnort bei Schulen umgetan, um sein Engagement fortzuführen – allerdings bislang vergeblich. „Wenn die Kinder heutzutage zu viele Medien konsumieren und immer öfter übergewichtig sind, möchte ich dazu beitragen, dass sie sich mehr bewegen.“

Engagement für benachteiligte Schüler

Stattdessen engagiert sich der promovierte Pädagoge nun beim Kinderschutzbund in Neustadt, um sich als Lernpate um benachteiligte Schüler zu kümmern, zum Beispiel solche mit Migrationshintergrund oder familiären Problemen. Dafür drückt er auch mit 82 Jahren nochmal die Schulbank: 30 Schulungsstunden sind notwendig, bis er sein neues Ehrenamt antreten kann. „Chancengleichheit in der Bildung war schon immer ein wichtiges Thema für mich“, sagt er.

Erst vor einem Jahr ist Preuschoff mit seiner Partnerin von Bayern nach Bad Dürkheim gezogen – ohne hier jemanden zu kennen. Trotzdem hat sich das Paar bewusst für die Pfalz entschieden: wegen des guten Weins, des angenehmen Klimas und des Pfälzerwalds, den sie auf Wanderungen erkunden. Mittlerweile hätten sie sich auch gut eingelebt, sagt er: „Früher musste ich da wohnen, wo die Bundeswehr es wollte, jetzt wohne ich da, wo ich will!“ Vor allem die Weinfeste und die deftige Pfälzer Küche haben es ihm angetan: „Wenn der Sport nicht wäre, hätte ich schon ein paar Kilo mehr drauf.“